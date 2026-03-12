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Data Analysis, Modeling and Visualization with SAP Analytics Cloud

Analytics and business intelligence play a central role in helping organizations transform data into actionable insights and support data-driven decision-making. SAP Analytics Cloud is a cloud-based analytics platform that supports data modeling, analysis, planning, and data visualization within a unified environment. Studying SAP Analytics Cloud helps learners understand how organizations analyze data, communicate insights through visualizations and dashboards, and use analytics to support operational and strategic decision-making.

Get overview of learning and teaching opportunities:
Learning pathway | SAP Analytics Cloud

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Designing Stories with SAP Analytics Cloud


* Available via your local University Competence Center / Academic Competence Center

A student wearing headphones

Business Builders on SAP Analytics Cloud

Experiential learning can help learners develop analytical and communication skills by applying concepts in engaging, real-world scenarios. Business Builders is a gamified learning experience based on SAP Analytics Cloud that challenges participants to analyze data, create visualizations, and communicate insights through compelling data stories. Through hands-on activities and problem-solving, learners gain practical experience in transforming data into meaningful business insights and supporting data-driven decisions.

Explore academic teaching offerings:
Data Storytelling and Visualization with Business Builders*

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Business Builders by Prof. Dr. Nuran Fazlioglu-Adal
Business Builders by Professor Ramesh Behl

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Woman holding books and laughing

Data management with SAP Datasphere and SAP Business Data Cloud

Data management and data warehousing play a central role in helping organizations build trusted, accessible data foundations for analytics and decision-making. SAP Datasphere and SAP Business Data Cloud provide capabilities for integrating, modeling, governing, and managing data across enterprise landscapes. Studying these solutions helps learners understand how organizations establish a unified view of their data and support analytics, reporting, and AI-driven business innovation.

Get overview of learning and teaching opportunities:
Learning pathway | SAP Datasphere
Learning pathway | SAP Business Data Cloud

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Data Warehousing with Global Bike using SAP Datasphere*

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SAP Datasphere by Prof. Klaus Freyburger

Get started today with academic lessons:
Introduction to Data Management with SAP Business Data Cloud

* Available via your local University Competence Center / Academic Competence Center

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