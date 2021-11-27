SAP S/4HANA Cloud 中文论坛
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- SAP S/4HANA Cloud 2502 版本发布，点击查看更多关于2502版本的一站式信息，助您了解 SAP S/4HANA Cloud 产品最新版本的新功能、新内容与最佳利用方式。
我们很高兴推出适用于SAP S/4HANA Cloud（公共版）的Release Ready Kit的最新版本。此工具包是我们的客户了解新功能和其他工具的资源，帮助他们为即将发布的版本做好准备。
随着ERP公有云每年两次的常规版本更新，我们已经迎来了2025年上半年的新篇章。在博客SAP ERP公有云 [SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2502] 亮点前瞻中所提到的，我们将继续为您推出一系列的创新和增强功能介绍，以帮助您在这个瞬息万变的时代更好地应用ERP公有云，支持您的数字化企业发展。
让您初步了解这个版本我们所提供的一些亮点。您也可以查看 Bert Schulze 的英语博客Highlights of the SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2502 Release他以全球视角给您带来本次版本更新的亮点。
- RISE with SAP！进入Onboarding Center，轻松三步带您与SAP一道开启云上共舞之旅。
- 成功之路，采用 SAP Activate 方法帮助您完成 SAP S/4HANA Cloud 之旅。
- 实施合作伙伴选择手册，通过最佳实践和指示帮助您选择理想的实施合作伙伴。
SAP Central Business Configuration工具，支持从一个中心位置跨 SAP 解决方案配置业务流程
Video Library for SAP S/4HANA Cloud | SAP Help Portal，提供您一个中心渠道访问跨LoB业务领域的视频资源
您是否关于“物料分类账”，疑问多多，官方英文文档看不懂？急着提报incident？别急，快来看看由SAP原厂财务专家撰写的“S/HANA Cloud生产成本控制期末关账的热门问题汇总”，中文版本为您答疑解惑。
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