SAP BTP 中文论坛
SAP Business Technology Platform (SAP BTP) brings together application development, data and analytics, integration, and AI capabilities into one unified environment optimized for SAP applications.
产品更新
产品的发布、更新和增强
- SAP流程自动化 (SAP Process Automation) 落地中国。阅读这篇博客了解更多信息。
- Alert Notification, PostgreSQL, Redis等技术服务已经可以订阅，更多服务的推出敬请期待。
学习中心
中英文学习资料
- OpenSAP 课程 Accelerate Enterprise Integrations with SAP Integration Suite (英文)
- OpenSAP 课程 Building Apps with the ABAP RESTful Application Programming Model(英文)
- OpenSAP 课程 Building Applications on SAP BTP with Microsoft Services(英文)
- OpenSAP 课程 Enterprise Goes Cloud (英文)
- Litmos 课程 BTP 技术专家学习路径(中文，需申请账号，仅限合作伙伴)
- Litmos 课程 BTP for S/4HANA Deep Dive -- RISE Topic(中文，需申请账号，仅限合作伙伴)
近期活动
近期线上线下活动
在线
8月22-23日 SAP集成套件实施训练营（面向S/4+CPI的既有客户和相关实施伙伴）
以上培训仅做定向邀请，如有未收到邀请但希望参加的客户和合作伙伴，请通过相关SAP渠道提出申请，通过审核即可报名。
线下
- SAP BTP Hackathon（敬请期待）
- SAP流程自动化客户体验营（8月25日，上海）
- SAP分析云客户体验营（8月26日，上海）
BTP中国数据中心服务使用指南
SAP业务技术平台在中国的数据中心从2019年开始运营，提供了和SAP全球数据中心高度一致的服务和体验。
同时，由于底层Infrastructure as a Service不同于其他地区，以及中国的法律法规的要求， BTP在中国也存在少数的差异性。此中文论坛除了提供中文的交流平台，我们也针对中国的客户和开发人员，尤其是有其他数据中心使用经验的人员，提供一些学习资源，也欢迎大家一起参与讨论和分享。