SAP BTP 中文论坛

SAP业务技术平台在中国的数据中心从2019年开始运营，提供了和SAP全球数据中心高度一致的服务和体验。

同时，由于底层Infrastructure as a Service不同于其他地区，以及中国的法律法规的要求， BTP在中国也存在少数的差异性。此中文论坛除了提供中文的交流平台，我们也针对中国的客户和开发人员，尤其是有其他数据中心使用经验的人员，提供一些学习资源，也欢迎大家一起参与讨论和分享。