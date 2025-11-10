Talent Intelligence Hub

Welcome to the SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub webpage. Here you'll find all the resources you need to enable our intelligent, AI-powered skills management for HR leaders and practitioners. Talent intelligence hub makes it easy to build skills foundation, providing a delightful experience for all users and unlocking the skill value across the organization.

SAP SuccessFactors Skills-Based Talent Management

Tune in for a dynamic 5-minute demo of how skills touches SAP SuccessFactors Talent Management solutions.

Talent Intelligence Hub Resources

OverviewProduct/Release DocumentationBest Practices/TrainingAdditional
Webinars & Recordings (S-User ID Required)
Interactive Value Journeys

Interactive Value Journeys

Q&A

Questions and Answers

Get answers to your Talent Intelligence Hub questions

Blogs

Talent Intelligence Hub Resource Blogs

View SuccessFactors Talent Intelligence Hub blogs to get release information, feature highlights, hot topics, innovation alerts, events and more. Search product keywords to find all Community articles and posts about a topic. You must be signed in with an S-user ID to view certain content.

Browse this Topic
SAP SuccessFactors